UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: Partneri odbili da obezbede protivraketne sisteme; Zaharova: Makron naređuje Kijevu

RTV pre 16 minuta  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: Partneri odbili da obezbede protivraketne sisteme; Zaharova: Makron naređuje Kijevu

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1625. dan. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da je mogući razlog za odbijanje obezbeđivanja dodatnih protivraketnih sistema, osim sukoba na Bliskom istoku, i politički – da se Ukrajina učini poslušnijom. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila je francuskog predsednika Emanuela Makrona da naređuje Kijevu da izvrši terorističke napade na ruske civile.

U masovnom ruskom balističkom napadu na Kijev i Kijevsku oblast, poginulo je 17 ljudi, a 44 je ranjeno, potvrdio je predsednik Volodimir Zelenski. Istakao je da je Rusija ispalila 24 rakete, a da su presretači balističkih raketa mogli da spasu živote, i da bi zapadni partneri to morali da shvate. Zelenski je priznao da su partneri odbili da obezbede dodatne sisteme protivraketne odbrane. Zvanično smanjenje su, kaže, pripisali vojnom sukobu na Bliskom istoku, ali
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