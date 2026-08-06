Vremeplov: Dositej Obradović iz Zemuna prešao u Beograd

RTV pre 16 minuta  |  Tanjug
Vremeplov: Dositej Obradović iz Zemuna prešao u Beograd

NOVI SAD - Na današnji dan 1807. godine Dositej Obradović je, tokom Prvog srpskog ustanka, iz Zemuna prešao u Beograd. Mnoštvo stanovnika grada došlo je na pristanište kako bi ga dočekalo, a topovi sa gradskih zidina objavili su dolazak Dositeja, koji je ubrzo otpočeo veliki prosvetiteljski posao u oslobođenoj Karađorđevoj Srbiji.

Danas je četvrtak, 6. avgust, 218. dan 2026. Do kraja godine ima 147 dana. 1823 - Rođen je srpski pisac Josif Veselić. Rođen je u Đakovu, Slavonija. Završio je rimokatoličku bogosloviju, potom dolazi u Srbiju, gde je prešao u pravoslavlje. Radio je kao sudski činovnik, telegrafist i najzad profesor gimnazije u Kragujevcu (botanika). Dela: "Reč u svoje vreme", "Opis monastira u Srbiji", "Voćarstvo", "Domaći lekar", "Ponjatija o telegrafu", u rukopisu mu je ostalo
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