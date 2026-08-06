Vučić danas sa učesnicima kampa "Srbija te zove 2026"

RTV pre 26 minuta  |  Tanjug
Vučić danas sa učesnicima kampa "Srbija te zove 2026"

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas mlade sportiste iz Srbije, regiona i sveta, učesnike kampa "Srbija te zove 2026", saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sportsko - edukatuvni kamp "Srbija te zove" okuplja decu iz dijaspore i u okviru njega su organizovane sportske i obrazovne aktivnosti. Već sedmu godinu zaredom kamp se održava pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Prijem će biti upriličen u palati Srbija.
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