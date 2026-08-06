Ako danas prelazite Horgoš, spremite se na čekanje od 45 minuta na ulazu i izlazu iz zemlje

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ako danas prelazite Horgoš, spremite se na čekanje od 45 minuta na ulazu i izlazu iz zemlje

Vozači koji planiraju putovanje preko graničnog prelaza Horgoš danas bi mogli da se suoče sa zadržavanjem od oko 45 minuta, kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje, upozorava Auto-moto savez Srbije ( AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima situacija je povoljnija, bez zadržavanja za sve kategorije vozila, a isto važi i za naplatne stanice. AMSS ističe da se očekuje pojačan saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima i autoputevima koji vode ka turističkim centrima. Zbog toga su mogući povremeni zastoji i duža zadržavanja na najprometnijim deonicama. Vozačima se savetuje da na put krenu odmorni, sa dovoljno vremena za putovanje, i da se prethodno informišu o stanju
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