Bup Bap festival menja muzičku scenu Beograda: premijere, terapije zvukom i završni rejv
Telegraf pre 29 minuta | Telegraf.rs
Svetske i domaće premijere, veliki jubileji, terapije zvukom, edukativni programi i muzički razgovori na različitim lokacijama u gradu Beograd dobija novi festival umetničke muzike – Bup Bap (Beogradska umetnička platforma / Belgrade Artistic Platform), koji se od 29. septembra do 15. oktobra 2026. godine održava na različitim lokacijama u Beogradu. Od baroka i klasike, preko savremenog muzičkog performansa i džeza do završne rejv žurke, program festivala povezuje