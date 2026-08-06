Bup Bap festival menja muzičku scenu Beograda: premijere, terapije zvukom i završni rejv

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs
Bup Bap festival menja muzičku scenu Beograda: premijere, terapije zvukom i završni rejv
Svetske i domaće premijere, veliki jubileji, terapije zvukom, edukativni programi i muzički razgovori na različitim lokacijama u gradu Beograd dobija novi festival umetničke muzike – Bup Bap (Beogradska umetnička platforma / Belgrade Artistic Platform), koji se od 29. septembra do 15. oktobra 2026. godine održava na različitim lokacijama u Beogradu. Od baroka i klasike, preko savremenog muzičkog performansa i džeza do završne rejv žurke, program festivala povezuje
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