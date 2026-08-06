Crno-beli predstavili novog trenera: "Neverovatna je čast"

Dosadašnji trener Al Ahlija Nemac Matijas Jajsle imenovan je za novog menadžera Njukasla, saopštio je večeras engleski fudbalski klub.

Jajsle (38) je na mestu menadžera Njukasla zamenio Edija Haua, koji je pre nedelju dana napustio engleski klub. Detalji nisu saopšteni, ali britanski mediji navode da je Jajsle potpisao četvorogodišnji ugovor, dok je engleski klub platio Al Ahliju obeštećenje od 11 miliona evra. Nemački stručnjak je u prethodne tri godine trenirao Al Ahli, a pre toga je vodio Salcburg i Lifering. - Neverovatna je čast postati trener Njukasla. To je jedan od najvećih klubova u