Eparhija: Vučićevo naglašavanje o litijamaizuzetan doprinos očuvanju istine

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Eparhija: Vučićevo naglašavanje o litijamaizuzetan doprinos očuvanju istine
Eparhija budimljansko-nikšićka Srpske pravoslavne crkve (SPC) izrazila je iskrenu zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na njegovoj kontinuiranoj pažnji, brizi i dubokom razumevanju složenih istorijskih i savremenih prilika u kojima deluje SPC u Crnoj Gori i ocenila da njegovo naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića Crkve u Crnoj Gori, predstavlja izuzetan doprinos očuvanju
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