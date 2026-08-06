Eparhija: Vučićevo naglašavanje o litijamaizuzetan doprinos očuvanju istine

Eparhija budimljansko-nikšićka Srpske pravoslavne crkve (SPC) izrazila je iskrenu zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na njegovoj kontinuiranoj pažnji, brizi i dubokom razumevanju složenih istorijskih i savremenih prilika u kojima deluje SPC u Crnoj Gori i ocenila da njegovo naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića Crkve u Crnoj Gori, predstavlja izuzetan doprinos očuvanju