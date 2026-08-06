Pakistan ograničio rad stranih medija: Nova pravila izazvala buru

Vlasti u Pakistanu uvele su nova ograničenja za strane medije koji izveštavaju iz zemlje, što je izazvalo oštre kritike novinarskih organizacija , prenosi BBC.

Svi koji rade za strane medije, uključujući i državljane Pakistana, od sada moraju da traže dozvolu za izveštavanje sa bilo koje lokacije van gradova Islamabada, Karačija i Lahorea. Ova odluka znači da bi izveštavanje stranih medija sa terena u većem delu Pakistana moglo da zavisi od odluke i vremenskog okvira koji odrede vlasti. Pakistan se trenutno nalazi na 153. mestu od 180 zemalja na Svetskom indeksu slobode medija. "Ove smernice su ravne gušenju međunarodnih