Pakistan ograničio rad stranih medija: Nova pravila izazvala buru

Telegraf pre 59 minuta  |  Telegraf.rs
Pakistan ograničio rad stranih medija: Nova pravila izazvala buru

Vlasti u Pakistanu uvele su nova ograničenja za strane medije koji izveštavaju iz zemlje, što je izazvalo oštre kritike novinarskih organizacija , prenosi BBC.

Svi koji rade za strane medije, uključujući i državljane Pakistana, od sada moraju da traže dozvolu za izveštavanje sa bilo koje lokacije van gradova Islamabada, Karačija i Lahorea. Ova odluka znači da bi izveštavanje stranih medija sa terena u većem delu Pakistana moglo da zavisi od odluke i vremenskog okvira koji odrede vlasti. Pakistan se trenutno nalazi na 153. mestu od 180 zemalja na Svetskom indeksu slobode medija. "Ove smernice su ravne gušenju međunarodnih
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