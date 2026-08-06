Posle odluke Vrhovnog suda, SAD vratile kompanijama 100 milijardi dolara od Trampovih carina

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Posle odluke Vrhovnog suda, SAD vratile kompanijama 100 milijardi dolara od Trampovih carina

Američka uprava carina vratila je oko 100 milijardi dolara kompanijama koje su platile uvozne takse nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država poništio carine predsednika Donalda Trampa uvedene tokom "Dana oslobođenja".

Vraćeni iznos predstavlja 60 odsto od ukupno 165 milijardi dolara koliko je administracija predsednika Donalda Trampa prikupila ovim tarifama, izvestili su predstavnici carinske službe pred Američkim sudom za međunarodnu trgovinu (CIT), preneo je Fajnenšel tajms (FT). Uprkos odluci suda, Trampova administracija je prošlog meseca uvela novi talas carina za više od 80 zemalja, sa stopama koje se kreću između 10 i 12,5 odsto. Na udaru ovih mera našli su se Velika
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