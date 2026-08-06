U Nemačkoj osuđeni "lovci na pedofile"! Poznato koliko godina zatvora su dobili

Članovi i pristalice nemačke krajnje desničarske grupe "Poslednji talas odbrane" osuđeni su na zatvorske kazne do pet godina zbog optužbi za članstvo u terorističkoj organizaciji, pokušaj ubistva i planiranje napada, saopštio je danas Viši regionalni sud u Hamburgu.

Prema navodima tužilaštva, grupa je planirala i izvela paljevine i bombaške napade na objekte povezane sa migrantima i levičarskim organizacijama, preneo je Špigel. Među metama su bila i skloništa za azilante. Članovima grupe se takođe stavlja na teret organizovanje takozvanog "lova na pedofile", odnosno samostalno traganje za osobama za koje su sumnjali da su počinile ili planirale seksualne zločine. Optuženi su u vreme izvršenja krivičnih dela imali između 14 i