Važno za sve stočare: Država menja pravila za držanje i uzgoj životinja - kazne do dva miliona dinara
Telegraf pre 1 sat | Telegraf Biznis/Tanjug
Javna rasprava o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih lica i preduzetnika za dobrobit životinja, kao i postupanje sa životinjama i njihova zaštita od zlostavljanja pri držanju, uzgoju, prometu, prevozu, klanju, ali i korišćenje životinja u naučne i obrazovne svrhe otvoren je do 10. avgusta. U tekstu je navedeno da se dobrobit životinja koja se uređuje ovim rešenjem odnosi na sve kičmenjake koji mogu