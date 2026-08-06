Još jedan pakleni i opasan dan: RHMZ upozorava na povećan rizik po zdravlje

Tropske vrućine u Srbiji se nastavljaju. Na snazi je crveni meteo-alarm. RHMZ upozorava na rizik po zdravlje i rizik od požara

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za teritoriju cele Srbije zbog jakog toplotnog talasa koji ove nedelje dostiže svoj vrhunac. U četvrtak (6. avgusta) jutarnja temperatura biće od 14 do 25 stepena, a najviša dnevna od 37 do 41 stepena. U Beogradu će biti maksimalnih 38 stepeni i minimalnih 24 stepena. Posle podne je moguća tek retka pojava kratkotrajnih pljuskova u Vojvodini i planinskim predelima. U petak i za vikend će intenzitet