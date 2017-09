"Vruć" teren testira Srpkinje

Ženska reprezentacija Srbije krenula je put Skoplja u subotu ujutru na meč drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje će se decembra 2018. godine održati u Francuskoj. Rival Makedonija (nedelja, 19 časova), poražena u prvom kolu od Švedske 38:26 u Lundu, ali selektor Ljubomir Obradović, odnosno igračice, golman Marija Čolić i desni bek Jelena Lavko, pozivaju na oprez i shvataju protivnika ozbiljno.

- Šveđanke su bile favoritkinje u susretu sa Makedonijom i došle do pobede, međutim, ne obaziremo se na tu utakmicu, već na našu sa Makedonkama. To je ono što nas interesuje. Favoriti jesmo, ne samo na papiru, već to moramo