Kina se sprema da povuče potez koji će uzdrmati najvažnije globalno tržište

Blic pre 2 sata

Kina se priprema da napravi veliki iskorak protiv globalne dominacije dolara, i to moguće već do kraja godine. Naime, do sada korišćeni dolar na globalnom naftnom tržištu, Kinezi, budućim ugovorima u Šangaju, planiraju da zamene domaćom valutom, juanom, podržanim u zlatu.