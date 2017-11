Danas pretežno sunčano, do 18 stepeni

U Srbiji će danas u većini krajeva biti pretežno sunčano, osim Timočke Krajine gde će preovlađivati oblačno i tmurno vreme, a po kotlinama južne i zapadne Srbije jutro biti maglovito.

Jutarnja temperatura biće od 0 do 8, u južnom Banatu od 10 do 12, najviša dnevna od 14 do 18, u Timočkoj Krajini od 8 do 10 stepeni. Duvaće slab i umeren, jugoistočni u košavskom području povremeno jak vetar, u južnom Banatu