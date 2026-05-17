Ovaj čovek je neverovatan! Nova pobeda Armanda Duplantisa!
Kurir pre 49 minuta
Više nije vest da je švedski atletičar Armand Duplantis osvojio prvo mesto na nekom takmičenju.
Ovog puta popeo se na najviše postolje u kineskom gradu Kećjau (Keqiao) visinom od 6,12 metara, koju je preskočio iz prvog pokušaja. Niko od konkurenata ga ni ovom prilikom nije ozbiljno ugrozio. Dvostruki olimpijski šampion, svetski i evropski prvak, svetski rekorder i najbolji skakač s motkom svih vremena, potom je napao novi svetski i lični rekord - ali nije uspeo. U sva tri pokušaja da se prebaci preko 6,32 metra rušio je letvicu. Miting u pomenutom kineskom