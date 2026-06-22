Dominacija! Mark Markes pobednik Moto GP trke u Brnu

Drugo mesto pripalo je japanskom vozaču i članu Trekhaus ekipe Aiju Oguri, dok je treću poziciju zauzeo Markesov timski kolega Frančesko Banjaja.

Posle devet trkačkih vikenda u generalnom plasmanu i dalje vodi vozač Aprilije Marko Beceki, koji je nedeljnu trku propustio zbog suspenzije nakon što je odgurnuo redara tokom subotnje sprint trke. Beceki na prvom mestu ima 180 bodova, drugi je njegov timski kolega Horhe Martin (trku u Brnu završio na devetom mestu) sa 172 boda, trećeplasirani Fabio di Đanantonio (četvrti u Brnu, vozač VR 46 tima) ima 157 bodova, a Mark Markes na četvrtoj poziciji ima 140 bodova.