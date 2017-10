Poraz Zvezde od Himkija

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su 85:78 (28:20,23:16,21:11,21:23) od Himkija u trećem kolu Evrolige i tako došli do skora 1-2. Krenula je Zvezda jako dobro, služio je šut za tri poena Feldina, a u odbrani je fokus bio na najboljem igrači Himkija Alekseju Švedu koji nije mogao da se upiše u listu strelaca sve do petog minuta. Prva deonica je završena sa "plus 8" nakon Antićevog polaganja i dodatkog bacanja zbog faula Hila, ali već u...