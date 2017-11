Pobeda Denvera uz dabl-dabl Jokića, Bogdanović solidan (VIDEO)

Beta pre 4 sata

Košarkaši Denvera pobedili su rano jutros na svom terenu ekipu Oklahome sa 102:94, uz još jedan dabl-dabl učinak srpskog košarkaša Nikole Jokića.Jokić je na terenu proveo 28 minuta i za to vreme je postigao 15 poena, uz 11 skokova, tri asistencije i jednu ukradenu loptu.Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Emanuel Mudiej sa 21 poenom, od kojih je 10 ubacio u poslednjoj četvrtini, dok je Pol Milsap dodao 17 poena.Na drugoj strani, najbolji je bio Karmelo Entoni sa 28 poena. Rasel Vestbruk i Pol Džordž su utakmicu završili sa po 13 postignutih poena.Denver je upisao sedmu pobedu od početka sezone u 12 mečeva, dok Oklahoma ima skor od četiri pobede i sedam poraza. Oklahomi je ovo bio četvrti uzastopni poraz.Košarkaši Sakramenta su na domaćem terenu pobedili Filadelfiju sa 109:108, a trijumf Kingsima doneo je Dearon Foks poenima 13,4 sekunde pre kraja meča.Kingse su do pobede predvodili Zek Rendolf sa 20 i Džastin Džekson sa 19 poena, a solidnu partiju pružio je i srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović. On je za 23 minuta provedena na terenu postigao devet poena, uz tri skoka, dve asistencije i po jednu ukradenu loptu i blokadu.U redovima Filadelfije Robert Kovington je ubacio 24 poena, a Džoel Embid je dodao 22.Sakramento je upisao treću pobedu, ali je i prekinuo niz Filadelfije od pet mečeva bez poraza.Košarkaši Vašingtona su slavili protiv Los Anđeles lejkersa sa 111:95 predvođeni Džonom Volom, Bredlijem Bilom i Oto Porterom koji su ukupno ubacili 65 poena.Vol je utakmicu završio sa 23 poena, Bil je ubacio poen manje, a Porter 20 poena uz 11 skokova. Bruk Lopes i Džordan Klarkson su u poraženom timu bili najefikasniji sa po 15 postignutih poena.Toronto je bio bolji od Nju Orleansa sa 122:118.Reptorse je do sedme pobede u sezoni predvodio Demar Derozan koji je postigao 33 poena, od čega je 12 poena ubacio u poslednjih sedam minuta utakmice. Serž Ibaka je postigao 19, a Kajl Lauri poen manje za pobednički tim.Nju Orleansu nije pomogla ni dobra partija Džrua Holideja koji je sa 34 poena i 11 asistencija upisao najbolji učinak u sezoni. Demarkus Kazins je dodao 20 poena, uz 15 skokova.Košarkaši Hjustona su na svom terenu pobedili Klivlend sa 117:113, a za to je bio najzaslužniji Džejms Harden koji je meč završio sa tripl-dabl učinkom.On je postigao 35 poena, a upisao je i 11 skokova i 13 asistencija. On je imao i pet ukradenih lopti i jednu blokadu. U pobedničkom timu istakli su se i Erik Gordon sa 20 poena i Klint Kapela sa poenom manje.U redovima Klivlenda Lebron Džejms je postigao 33 poena, Džef Grin 27, a Kevin Lav 17, ali to nije bilo dovoljno za trijumf.Hjuston je ovim trijumfom produžio pobednički niz na četiri meče bez poraza, dok su Kavalirsi upisali sedmi poraz od početka sezone.