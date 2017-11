Video Nikolić: Dobro smo igrali u napadu, nisu imali šanse da nas dobiju; Milojević: Loš šut za tri poena presudio

Trener Partizana Miroslav Nikolić rekao je da su ga njegovi košarkaši prijatno iznenadili jer su "smogli snage" da energetski "iznesu do kraja" utakmicu u kojoj su večeras pobedili Megu. - Ubitačan je tempo, moji igrači su me prijatno iznenadili što su smogli snage da ovu utakmicu energetski iznesu na ovaj način. To je zaista fenomenalno i tome se nisam nadao. Paklen je tempo, igrali smo dva derbija pre ove utakmice. Kada to kažem, mislim...