Selektor Hrvatske: Palo mi je 10 tona sa leđa

Beta pre 5 sati

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić rekao je posle plasmana na Svetsko prvenstvo 2018. godine, da mu je "palo 10 tona sa leđa", kao i da je spreman da predvodi ekipu i u Rusiji.Hrvatska se sinoć plasirala na Mundijal u Rusiji, pošto je u revanšu baraža u Atini odigrala 0:0 sa Grčkom. U prvoj utakmici u Zagrebu Hrvatska je pobedila sa 4:1."Čestitam igračima koji su ostvarili plasman na Svetsko prvenstvo, oni su obavili lavovski posao, kako u Ukrajini tako i sada protiv Grčke. Utakmica nije bila nešto, to nije bila Hrvatska iz Ukrajine i Zagreba, ali mi smo ostvarili cilj. Meni je sa leđa palo 10 tona, nosio sam veliku odgovornost, mnogo je emocija bilo u meni i eto, izdržao sam", rekao je Dalić, prenela je Hina.On je naveo da je ekipu sastavio tako da bude jaka u defanzivnom skoku, zbog čega su igrali Mario Mandžukić i Nikola Kalinić i izvinio se Andreju Kramariću, za koga je rekao da nije zaslužio da bude na klupi, posebno posle dobre igre protiv Ukrajine i Grčke.Dalić je ekipu preuzeo početkom oktobra, nakon što je Hrvatska odigrala 1:1 u Rijeci protiv Finske, zbog čega je morala u poslednjem kolu da pobedi Ukrajinu u gostima, kako bi se plasirala u baraž."Spreman sam da predvodim reprezentaciju u Rusiji. To će biti u redu, lako ću se dogovoriti sa upravom Saveza. Igračima sam rekao da obave posao kako treba, a onda da uživaju do kraja sezone u klubovima. Ako ostanemo svi zdravi, onda ćemo svi zajedno na Svetsko prvenstvo. Mislim da ova generacija može mnogo da uradi, bila bi šteta da ne napravimo nešto", rekao je Dalić.