Suze koje će fudbal pamtiti: Bufon nije zaslužio ovakav oproštaj, kraj za još tri asa /foto/ /video/

Foto: Tanjug/AP Đanluiđi Bufon u suzama Veliki as kakav je Bufon to svakako nije zaslužio. Imao je karijeru za pamćenje i trebalo je od dresa "azura" mnogo lepše da se oprosti. Foto: Tanjug/AP Neutešni: Bufon i Bonući Umesto toga je zaplakao nakon remija 0:0 u revanšu baraža za SP sa Švedskom, koja je trijumfom 1:0 u prvom meču došla do karte za Mundijal. Svetska senzacija odjeknula je u Milanu i Bufon nije mogao da kontroliše emocije....