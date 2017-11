Fudbaleri Partizana u četvrtfinalu Kupa Srbije

Beta pre 17 minuta

Fudbaleri Partizana plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su danas na svom terenu pobedili Rad sa 3:0.Dva gola za Partizan postigao je Zoran Tošić, u 61. i 68. minutu, a strelac je bio i Marko Janković u 80. minutu.Nekoliko stotina navijača u Humskoj nije imalo mnogo toga da vidi u prvih 45 minuta. Jednu pravu priliku imali su igrači Rada kada je u 24. minutu Nebojša Marinković posle sjajnoj volej udarca pogodio stativu.Partizan je uglavom imao loptu u svom posedu, ali nije imao pravih prilika iz kojih bi ugrozio gol Rada. Crno-beli su pokušavali preko Petra Đuričkovića i Ognjena Ožegovića, ali nijedan šut igrača domaće ekipe nije išao u gol Rada.Domaća ekipa je ofanzivno krenula ka golu Rada na početku drugog poluvremena i prvu dobru šansu imala je već u 49. minutu. Tošić je dobro proigrao Ožegovića a on je za malo bio neprecizan.Ožegović je pet minuta kasnije ponovo bio u izglednoj poziciji, ali je ovog puta njegov šut zaustavio golman kluba sa Banjice Darko Dejanović.Izabranici Miroslava Đukića su terensku inicijativu ipak materijalizovali u 61. minutu golom Tošića. Posle velike gužve u kaznenom prostoru lopta je stigla do Tošića koji je šutirao sa 14-15 metara i udarcem po zemlji pogodio mrežu Rada.Pitanje pobednika praktično je rešeno sedam minuta kasnije. Ožegović je uzeo loptu na sredini terena, dodao je do Tošića koji je bio sam i nije mu bilo teško da drugi put savlada Dejanovića.Konačan rezultat postavio je Janković golom u 80. minutu. Leandre Tavamba je prebacio loptu do Jankovića koji je sa oko 16 metara lobovao golmana Rada.Plasman u četvrtfinale danas su obezbedili Mačva i Crvena zvezda, a ranije Mladost, Javor, Čukarički, Vojvodina i Napredak.