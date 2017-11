Milojević: Trenutno ništa nije vrednije od utakmice sa Radom

Beta pre 1 sat

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da njegova ekipa treba da bude maksimalno koncentrisana na Rad i da ima još vremena do meča sa BATE-om u Ligi Evropa."Treba da budemo maksimalno koncentrisani na Rad i da razmišljamo samo o toj utakmici. Utakmica protiv BATE Borisova trenutno nije ništa vrednija od ove sa Radom. Ima vremena do tog duela. U fudbalu je prva naredna uvek najbitnija. Svako drugačije razmišljanje nije dobro", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.Zvezda će u subotu od 16.00 na stadionu "Rajko Mitić" igrati protiv Rada u 17. kolu Super lige Srbije. Ulaz će biti besplatan za sve koji imaju crveno-beli šal."Počeli smo ciklus od devet utakmica do kraja jesenjeg dela i igraćemo na svaka tri dana. Preskočili smo tu stepenicu u Kupu i okrećemo se prvenstvu. Čeka nas nimalo laka utakmica", kazao je Milojević.Ekipi su se posle reprezentativne pauze pridružili Nemanja Radonjić i Nenad Krstičić i Milojević je rekao da nema kadrovskih problema, ali da još ne zna koji će sastav izvesti.On je imao reči hvale o ekipi Rada, za koju je rekao da "zna šta hoće"."Rad je pokazao zavidan nivo kvaliteta. To je ekipa koja je uvek opredeljena omladinskoj školi i mnogo velikih igrača je iz nje izašlo. Slađan Nikolić veoma dobro poznaje Rad, dugo godina radi sa tim momcima i to se vidi po njihovoj igri i filozofiji", naveo je trener Zvezde.Crvena zvezda je u omladinskoj ligi Srbije pobedila Partizan sa 4:1, uz tri gola Dejana Joveljića, a Milojević je rekao da je izuzetno ponosan na taj tim."Joveljić jeste aktuelan jer je golgeter, ali ne želimo da debituje za prvi tim čisto da bi debitovao. Ima mnogo interesantnih igrača koji samo treba da budu vredni, da rade i slušaju trenere. To je velika budućnost i imamo veliki zalog. Još jednom se pokazalo da omladinska škola radi veoma dobro. Talentovana deca, mahom reprezentativci. Zvezda ne treba da se plaši za budućnost", rekao je Milojević.Po njegovim rečima, potrebno je vreme i da se "slože kockice" da bi neko od omladinaca nastupio za prvi tim.Milojević je kazao da je ponosan što su prvotimci na "večitom" derbiju podržali omladince."Ponosan sam kada stariji igrači daju primer mlađima. Oni su u neku ruku njihovi idoli. Veoma je lep gest videti igrače koji su posle treninga brže-bolje išli da isprate i daju podršku momcima. To me raduje, to je pravi profesionalizam i pokazuje se veliko drugarstvo između njih", kazao je Milojević.