Primera: Goleada u Hetafeu, Alaves na dvocifrenom broju poraza

Alaves je prvi klub koji je ove sezone stigao do dvocifrene brojke poraza i trenutno je 18. u Primeri. Ekipa Hetafea je na svom stadionu rezultatom 4:1 stigla do nove, četvrte pobede u sezoni. Do devetog minuta su domaći već imali dva gola prednosti, prvo je Bergara pogodio u šestom minutu igre, da bi potom u devetom Diegez napravio jedanaesterac a Molina bio precizan sa kreča. Bilo je još opasnih šansi tokom prvog dela igre, ali ne i...