Dimitrov bolji od Gofana

Bugarin Grigor Dimitrov stavio je tačku na sjajnu 2017. godinu trofejom na Završnom mastersu sezone u Londonu. On je u neočekivanom finalu nadigrao Belgijanca Davida Gofana sa 2-1, po setovima 7:5, 4:6, 6:3 posle dvoipočasovne borbe. Dimitrov je stigao do četvrte titule u 2017, ukupno osme u karijeri, a godinu će završiti na trećem mestu što mu je najbolji renking u karijeri. Belgijanac je imao dvostruko više as udaraca, bolji prvi...