Video: Nervozni Jokić psovao sudiju posle isključenja

Gubio je Denver sredinom druge deonice od Los Anđeles Lejkersa sa 18 razlike (50:32), pa su svi u redovima Nagetsa bili nervozni. Posebno je to došlo do izražaja posle jedne sudijske odluke, kada nisu svirali faul nad Nikolom Jokićem. Srpski centar je odmah krenuo da prigovara sudiji, a sa klupe je skočio i trener Nagetsa Majkl Meloun. Arbitar je odmah pokazao obojici put u svlačionicu, a pre nego što je to učinio Nikola je imao i poruku...