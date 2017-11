Kad: 3:0 nije dovoljno Klop: Liverpul ima samo jedno oružje i mi rešimo - da ga ne koristimo!?

Foto: Tanjug/AP Jirgen Klop tokom meča u Sevilji "Prestali smo da igramo fudbal u drugom poluvremenu. Mi imamo samo jedno oružje, a to je da igramo fudbal, no to nismo činili u drugih 45 minuta. Bar nismo dok nismo primili drugi gol. Potpuno je okej da budemo samouvereni posle onakvog prvog poluvremena, ali, jasno je šta smo potom uradili - prestali smo da igramo fudbal. Naša glavna greška je što u tih uvodnih 15 minuta drugog dela meča...