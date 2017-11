Srbija napredovala, sada je 37. na Fifinoj rang-listi

Beta pre 5 sati

Fudbalska reprezentacija Srbije napredovala je za jedno mesto, do 37. na danas objavljenoj rang-listi Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).Srbija je posle prijateljskih utakmica sa Kinom (2:0) i Južnom Korejom (1:1) napredovala za jedno mesto na listi i sada je 37. selekcija sveta sa 756 bodova.Žreb za Svetsko prvenstvo održaće se 1. decembra u Moskvi, a u njemu neće biti 10 ekipa iz prvih 32 sa danas objavljene rang-liste Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).Na Svetsko prvenstvo se nisu plasirali Čile, koji zauzima 10. mesto na listi, Italija koja je 14. selekcija sveta i 24. reprezentacija sveta SAD. Sa druge strane, na Mundijalu će igrati pet azijskih ekipa koje nisu među 32 najbolje selekcije na svetskoj rang-listi.Među prvih pet nije bilo promena, prva je i dalje aktuelni šampion Nemačka, a slede je Brazil, evropski prvak Portugal, Argentina i Belgija. Španija je napredovala za dve pozicije, do šeste, Švajcarska za tri do osme, dok se Danska popela za sedam mesta do 12.Francuska je pala za dva mesta na deveto, Italija se popela za jedno do 14, a Engleska je pokvarila plasman za tri pozicije i pala je na 15. mesto. Švedska je skočila za sedam mesta do 18.Hrvatska se popela za jedno mesto do 17, Crna Gora napredovala je za osam mesta do 46, Albanija za devet mesta do 62, dok je Slovenija pala za jedno mesto na 69.Fifa je oktobarsku rang-listu koristila za određivanje nosioca na žrebu za Mundijal kako ne bi dala prednost ekipama koje su igrale baraž.Rang-lista Fifa:1. Nemačka 1.6022. Brazil 1.4833. Portugal 1.3584. Argentina 1.3485. Belgija 1.3256. Španija 1.2317. Poljska 1.2098. Švajcarska 1.1909. Francuska 1.18310. Čile 1.16211. Peru 1.12812. Danska 1.09913. Kolumbija 1.07814. Italija 1.05215. Engleska 1.04716. Meksiko 1.03217. Hrvatska 1.01818. Švedska 99819. Vels 98520. Holandija 952