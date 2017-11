Nišlije se razgoropadile, razbijen Zemun

Dugo su Nišlije čekale pobedu svog tima, a danas su je konačno dočekale. Još od 24. septembra i pobede protiv Javora od 1:0 u Nišu, Radnički je čekao pobedu, a danas je takođe na svom terenu slavio protiv Zemuna i to sa ubedljivih 4:1. Milan Pavkov je nastavio da rešeta mreže, on je postigao gol u 9. minutu, da bi Arsić samo 7 minuta kasnije povisio na 2:0. Beljić je smanjio na 2:1 do kraja poluvremena, ali je to bilo sve što smo videli...