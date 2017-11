Kostić lukavim golom overio pobedu Hamburgera nad Hofenhajmom!

U okviru 13. kola Bundeslige, HSV je na svom terenu savladao favorizovano Hofenhajm, bilo je 3:0 (1:0) za domaćina. Poveli su već u šestom minutu, autogol je postigao Akpoguma. Sa tim rezultatom se otišlo na odmor, a u nastavku je trener gostiju Nagelsman bacio sve karte na napad ,napravio je tri izmene od 57. do 64. minuta, ali to nije urodilo plodom. Igrao se 75. minut kada je sjajan gol postigao reprezentativac Srbije Filip Kostić. On...