Het-trik Pešića, povratak Jovičića

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas u Beogradu radnik iz Surdulice sa 5:0 u 19. kolu Super lige, a utakmicu su obeležili het-trik Aleksandra Pešića i povratak Branka Jovičića na teren posle tri i po meseca odsustva zbog povrede.Crveno-beli opravdali su ulogu favorita protiv Radnika koji gotovo da nije došao do prilike za gol.Ekipa Vladana Milojevića povela je posle dobrog kontranapada u 11. minutu koji je realizovao Marko Gobeljić, da bi potom Aleksandar Pešić svoj prvi gol postigao u prvom minutu sudijske nadokande vremena kada je nadskočio odbranu Radnika i glavom savladao Nikolu Vasiljevića.Zvezda je u drugom delu u potpunosti nadigrala rivala, koji je ostao bez snage, pa je tako Pešić do svog drugog gola došao u 71. minutu, a het-trik kompletirao je šest minuta kasnije.U završnici susreta, odnosno u 90. minutu Zvezda je iznudila penal, a Pešić je Jovičiću dao priliku da izvede jedanaesterac. On je bio precizan i tako postavio konačnih 5:0.Jovičiću je ovo bio prvi meč posle tri i po meseca odsustva s terena zbog povrede stopala koju je zadobio na utakmici sa Čukaričkim.Zvezda je ovim trijumfom zadržala prvo mesto na tabeli sa 52 boda, šest više od Partizana, dok je Radnik deveti sa 22.