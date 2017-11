Bogdan se oslobodio: Kakav lažnjak, pa alej-up bez gledanja – preko glave (video)

Asistencija srpskog reprezentativca našla se u najboljih 10 poteza proteklih noći u NBA. Alej-up Bogdana Bogdanovića našao se na devetom mestu iako zaslužuje možda i neku višu poziciju. Iz utakmicu u utakmicu Srbin skreće pažnju na sebe i to je ponovo učinio sjajnim dodavanjem za Koli-Štajna. On je prvo fintom šuta izbacio svog čuvara Tonija Snela, a potom poslao bez gledanja alej-up i to preko glave Viliju Koli-Štajnu koji je prikucao loptu...