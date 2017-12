Sigurna igra i laka pobeda Srbije na početku SP

Beta pre 2 sata

Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedom je počela Svetsko prvenstvo u Nemačkoj, pošto je danas u Lajpcigu pobedila Kinu sa 43:23 (21:11) u prvom kolu Grupe D.Najefikasnije u pobedničkom timu bile su kapiten Katarina Krpež Šlezak i Sanja Damnjanović sa po osam golova, Sanja Radosavljević je postigla pet, a Slađana Pop-Lazić i Dragana Cvijić po četiri.Srbija je od početka do kraja meča dominirala na terenu i ni u jednom momentu nije dozvolila Kineskinjama da se približe.Golovima Krpež Šlezak i Damnjanović, Srbija je već posle desetak minuta igre stigla do osam golova prednosti (9:1) i to je bio uvod u, na kraju, ubedljiv trijumf izabranica Ljubomira Obradovića.Najveća prednost Srbije u prvom poluvremenu iznosila je 10 golova, da bi u nastavku ona samo rasla do konačnih 20 na kraju meča.U prvom meču Grupe D Nemačka je juče pobedila Kamerun sa 28:15.Srbija u drugom kolu, sutra od 14.00, igra protiv Kameruna.