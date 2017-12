Serija A: Bruka Milana, ‘veštice’ osvojile prvi bod i to golom golmana u 95. minutu (video)

U prvom meču nedeljnog programa 15. kola Serije A, Benevento je u 95. minutu stigao do prvog boda u ligi protiv Milana 2:2 (0:1). Šok na jugu Italije. Benevento koji za 14 kola u Seriji nije osvojio nijedan bod, uspeo je da saplete slavni Milan i to na kakav način – 2:2. Rosoneri su poveli golom Bonaventure u 38. minutu utakmice i tada niko nije naslutio čudo u Beneventu. ‘Veštice’ su ipak stigle do izjednačenja u 50. minutu preko...