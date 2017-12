Promene pred meč sa zvezdom: Keln sa novim trenerom u Beogradu

Šok terapija pred dolazak u Beograd! Uoči okršaja sa Crvenom zvezdom u okviru poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope Keln je promenio trenera. Nemački klub i Peter Štoger su raskinuli ugovor, a tim će do zimske pauze voditi trener ekipe do 19 godina Stefan Rutenbek. PROČITAJTE JOŠ: JOJIĆ NE RAZMIŠLjA O ZVEZDI: Važnije nam je prvenstvo - Naša dužnost je da uradimo sve što možemo kako bismo izborili opstanak u Bundesligi. Do skoro smo...