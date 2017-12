Svetsko prvenstvo: Holandija slavila protiv domaćina, Srbija ima veliku šansu da overi prvo mesto i zakaže komšijski derbi!

Rukometašice Holandije savladale su Nemačku rezultatom 31:23 (18:10), u utakmci poslednjeg kola grupne faze i tako omogućile Srbiji da pobedom nad Juznom Korejom u drugu fazu ode sa prvog mesta. To bi značilo da će naše devojke, u slučaju večerašnje pobede, u osmini finala igrati protiv četvrtoplasirane selekcije grupe C, a to je Crna Gora koja je večeras remizirala sa Brazilom i eliminisala ih sa Svetskog šampionata. Srpske rukometašice su...