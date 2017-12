Napredak bolji od Partizana u Kruševcu

Beta pre 1 sat

Fudbaleri Napretka pobedili su danas na svom terenu ekipu Partizana sa 2:1 u utakmici 21. kola Super lige Srbije.Golove za Napredak postigli su Aleksa Vukadinović u 34. i Uroš Đerić u 54. minutu, dok je jedini gol za Partizan postigao Marko Jevtović iz jedanaesterca u 60. minutu.Partizan je nakon poraza u Kruševcu ostao na 47 bodova, odnosno zaostaje šest bodova za prvoplasiranom Crvenom zvezdom koja će tu prednost moći da uveća nakon današnje utakmice protiv Borca.Kruševačka ekipa je osma na tabeli sa 31 bodom.Partizan je bio bolji rival na početku meča, ali po izuzetno lošem terenu nisu bili precizni Ognjen Ožegović, Leandre Tavamba i Nemanja Miletić.Kazna za propuštene prilike usledila je u 34. minutu. Nikola Boranijašević je prošao po desnoj strani, ubacio je loptu u sredinu gde je spreman bio Aleksa Vukadinović i iz prve je poslao iza leđa Vladimira Stojkovića.Samo četiri minuta kasnije Napredak je mogao da duplira prednost.Ponovo je odbrana Partizana loše odigrala pa su igrači domaće ekipe lako prošli, ali je udarac Envera Alivodića sjajno odbranio Stojković. Na odbijenu loptu je potom natrčao Uroš Đerić, ali je Vulićević uklizao i spasio gol Partizana.Tavamba je na početku drugog dela, u 48. minutu, propustio veliki priliku za izjednačenje, a samo šest minuta kasnije Alivodić i Boranijašević su ponovo kaznili lošu odbranu Partizana. Alivodić je dodao do Boranijaševića, a on je asistirao Đeriću na drugoj stativi kojem nije bilo teško da savlada Stojkovića.Crno-beli su ipak stigli do gola u Kruševcu pošto je Mažić u 59. minutu dosudio penal nakon što je Boranijašević oborio Nemanju G. Miletića. Nakon što je arbitar pokazao na belu tačku dogodila se neverovatna situacija na terenu, pošto su se Sejduba Suma i Ožegović posvađali ko će izvesti penal. Na kraju je loptu uzeo Jevtović i sigurno pogodio za 1:2.Izabranici Miroslava Đukića su se do kraja meča svim silama trudili da stignu makar do boda, ali nisu uspeli.Početak utakmice u Kruševcu obeležili su prekidi.Start meča prvo je pomeren za nekoliko minuta pošto je sudija Milorad Mažić povukao ekipe sa terena jer su navijači Napretka grudvama gađali golmana Partizana Vladimira Stojkovića.Kada je meč počeo, ponovo je prekinut jer je u teren uletela baklja, a onda posle petnaestak minuta još jednom. Tada je Mažić prekinuo utakmicu zbog transparenta na južnoj tribini gde su bili smešteni navijači Partizana.Na transparentu je pisalo: "Fudbalski kriminalci - sudijska komisija i njihovi nalogodavci".Navijači su posle nekoliko minuta sklonili sporni transparent i meč je nastavljen.Partizan u poslednjem kolu prvog dela sezone u sredu dočekuje Crvenu zvezdu, dok Napredak gostuje Javoru.