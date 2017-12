Siti slavio u derbiju Mančestera

Beta pre 3 sata

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras u gostima Mančester junajted sa 2:1 u derbiju 16. kola engleske Premijer lige.Siti je današnjom pobedom na stadionu Old Traford odmakao gradskom rivalu 11 bodova na tabeli Premijer lige i tako pre polovine šampionata došao jako blizu titule.Ekipi Pepa Gvardiole ovo je bila 14. uzastopna pobeda u Premijer ligi, što nijednom timu pre nije pošlo za rukom.Najveći tragičar današnjeg derbija bio je Romelu Lukaku, pošto je Siti oba puta do gola došao posle njegovih loših intervencija u sopstvenom petercu.Siti je do prednosti došao u 43. minutu koji je dobro reagovao posle odbijene lopte nakon loše intervencije Lukakua koji nije uspeo glavom loptu da izbaci loptu nakon kornera.Junajted nije uspevao da pripreti Edersonu u prvom poluvremenu, ali je ipak u sudijskoj nadoknadi vremena nakon greške Otamendija i Fabijana Delfa, Markus Rašford dobro šutirao i savladao Edersona.Početak drugog poluvremena takođe je pripao gostima koji su do nove prednosti došli u 54. minutu. Ovaj put Nikolas Otamendi je pokupio loše ispucavanje Lukakua i savladao nemoćnog De Heu.Junajted je u nastavku pokušao da dođe do izjednačenja, ali u tome nije uspeo, pre svega zahvljujući dobrim odbranama Edersona u 85. minutu. On je prvo zaustavio udarac Lukakua posle dodavanja Antoana Marsijala s levog boka, a potom i refleksno odbranio šut Huana Mate.