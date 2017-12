Partizan protiv Viktorije, Zvezda na moskovski CSKA

Beta pre 1 sat

Fudbaleri Partizana će u šesnaestini finala Lige Evropa igrati protiv Viktorije Plzenj, dok je protivnik Crvene zvezde moskovski CSKA, odlučeno je danas žrebom u Nionu.Milojević: Borićemo se maksimalnoTrener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da je moskovski CSKA ozbiljna ekipa, ali da će se njegovi fudbaleri maksimalno truditi da pobede u dvomeču sa ruskim klubom."Generalno, sve ekipe su jake u ovoj fazi takmičenja. CSKA je ozbiljna ekipa, težak protivnik. Spremićemo se, maksimalno se boriti i videćemo kako će se sve to završiti", rekao je Milojević novinarima posle žreba.Zvezda će u prvoj utakmici dočekati CSKA, verovatno 13. februara, dok će se revanš igrati u Moskvi.Upitan šta navijači mogu da očekuju od Zvezde protiv ruskog tima, Milojević je odgovorio: "isto što su očekivali do sad".Milojević je kazao da je u celoj stvari dobro to što CSKA, kao i Zvezda, tada neće biti u takmičarskom ritmu jer se neće igrati prvenstvo Rusije.Trener Zvezde nije želeo da govori o predstojećem prelaznom roku, uz reči da će se napraviti detaljna analiza kada se završi jesenji deo prvenstva, utakmicom protiv Partizana u sredu.Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je danas da veruje da ekipa može da prođe CSKA u šesnaestini finala Lige Evropa."Verujemo u naše igrače i stručni štab i mislim da su šanse pola-pola. Sudarićemo se muški, kao što smo to radili u svim međunarodnim utakmicama ove jeseni. Optimista sam, mislim da možemo da prođemo CSKA", rekao je Terzić novinarima.Terzić je naveo da je na žrebu u Nionu lično priželjkivao Milan i da se izbegnu španski klubovi."Moglo je gore, ali je moglo i bolje. Treba da se okrenemo sebi jer je Zvezda pokazala da može da igra protiv bar na papiru mnogo jačih ekipa. Ekipa je puna samopouzdanja, tim raste iz dana u dan i mislim da možemo da igramo protiv svakoga. CSKA je možda i rival po meri", kazao je Terzić.Kako je rekao, ekipa CSKA iz Moskve ima veliko iskustvo jer svake sezone igra Ligu šampiona.Terzić je rekao da će učiniti sve da Zvezda u nastavku sezone bude bolja nego u prvom delu i da su već spremna četiri pojačanja, uz verovatni odlazak Ričmonda Boaćija."Učinićemo sve da ekipa na proleće bude bolja nego jesenas. Realno je da ode Boaći, ali imamo spremnog Aleksandra Pešića koji je bio možda i najbolji fudbaler Zvezde ove jeseni. Spremili smo određena pojačanja, u dogovoru sa trenerom i sportskim direktorom", rekao je Terzić.Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela rekao je danas da fudbalerima tog kluba neće biti lako protiv CSKA, ali da veruje u prolaz."Neće nam biti lako, ali neće biti lako ni njima. Pokazali smo u grupnoj fazi i kvalifikacijama da možemo da igramo protiv jakih ekipa. Verujem u igrače i stručni štab", rekao je Mrkela novinarima u Beogradu.Đukić: Zadovoljni smo žrebom, kao što su sigurno i u Viktoriji zadovoljniTrener fudbalera Partizana Milorad Đukić rekao je danas da je zadovoljan žrebom za šesnaestinu finala Lige Evropa i istakao da crno-beli nisu favoriti u dvomeču protiv Viktorije Plzenj i da su šanse pola-pola."Zadovoljni smo žrebom, kao što su sigurno i u Viktoriji zadovoljni. To su dve ekipe koje su sigurno priželjkivale jedna drugu u žrebu, ali neće biti lako", rekao je Đukić novinarima u Sportskom centru Teleoptik.Fudbaleri Partizana igraće protiv Viktorije Plzenj u šesnaestini finala Lige Evropa, odlučeno je danas žrebom u Nionu.Prva utakmica se najverovatnije igra 15. februara u Beogradu, a revanš nedelju dana kasnije."Prvaci su Češke, imaju sve pobede mislim... Nas izgleda uvek kače aktuelni prvaci. Neće biti lako. Biće težak dvomeč, ali smo ga priželjivali. Sve ćemo učiniti da prođemo dalje. Nismo favoriti, šanse su 50:50. Ne treba ulaziti ni u kakvu euforiju nego biti svesni da ovde nema lakih protivnika i da su šanse pođednake. Treba ozbiljno pristupi protivniku", rekao je trener Partizana.On je naveo da ne poznaje tim Viktorije, ali je dodao da do 15. februra ima vremena da upozna protivnika.Protivnik Crvene zvezde u šesnaestini finala Lige Evropa biće moskovski CSKA."Ruske ekipe su uvek nezgodne, neće biti lako", rekao je Đukuć.Golman fudbalskog kluba Partizan Vladimir Stojković rekao je danas da će biti teško u dvomeču protiv Viktorije Plzenj u šesnaestini finala Lige Evropa, ali da veruje da crno-beli imaju šanse za prolaz dalje."Lep rival protiv kojeg može da se igra. Sigurno da je mnogo bolji nego što ime govori. Česi su tvrdi, jaki, tako da biće sigurno teško, ali imamo šanse", rekao je Stojković novinarima u Sportskom centru Teleoptik.Fudbaleri Partizana će u šesnaestini finala Lige Evropa igrati protiv Viktorije Plzenj, odlučeno je danas žrebom u Nionu.Stojković je naveo da njegova ekipa sigurno neće potceniti Viktoriju. "Mislim da je Plzenj stvorio svoje ime godinama unazad, nema te priče da nije atraktivan protivnik", rekao je Stojković.Prve utakmice šesnaestine finala Lige Evropa igraju se 15. februara 2018, dok su revanši sedam dana kasnije.Parovi šesnaestine finala LE:Borusija Dortmund - AtalantaNica - Lokomotiva MoskvaKopenhagen - Atletiko MadridSpartak Moskva - Atletik BilbaoAEK - Dinamo KijevSeltik - ZenitNapoli - LajpcigCrvena zvezda - CSKA MoskvaLion - ViljarealReal Sosijedad - SalcburgPartizan - VitorijaSteaua - LacioLudogorec - MilanAstana - SportingEstersund - ArsenalMarsej - Braga