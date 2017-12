Real protiv PSŽ-a, Čelsi na Barselonu

Beta pre 9 sati

Fudbaleri Real Madrida će u osmini finala Lige šampiona igrati protiv Pari Sen Žermena, dok će snage odmeriti i Čelsi i Barselona, odlučeno je danas žrebom u Nionu.Real i PSŽ su se do sada sastajali šest puta, oba kluba su upisala po dve pobede, a dva meča su završena remijem.Prošlosezonski finalista, ekipa Juventusa, igraće protiv Totenhema u osmini finala. Ta dva kluba se nikada do sada nisu sastajala u evropskim takmičenjima.Veliki derbi i dva uzbudljiva meča očekuju se i u duelu Čelsija i Barselone.Engleski i španski klub su do sada odigrali 12 međusobnih duela, sve u Ligi šampiona. Čelsi je pobedio četiri puta, a Barselona tri. Poslednji put su se sastali u polufinalu u sezoni 2011/12. kada je londonski klub bio bolji i plasirao se u finale.Prve utakmice osmine finala igraće se 13, 14, 20. i 21. februara, dok su revanši 6. i 7. marta, odnosno 13. i 14.Parovi osmine finala Lige šampiona:Juventus - TotenhemBazel - Mančester sitiPorto - LiverpulSevilja - Mančester junajtedReal Madrid - Pari Sen ŽermenŠahtjor - RomaČelsi - BarselonaBajern Minhen - Bešiktaš