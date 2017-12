Reč heroja crne gore: Katarina Bulatović: Činilo se da više želimo pobedu

Foto: EPA; Katarina Bulatović Jedna od najzaslužnijih za trijumf Crnogorki bila je Katarina Bulatović, koja je postigla šest golova. - Možda je izgledalo da smo rutinski pobedile, ali nije tako bilo na terenu. Dobro smo otvorile meč i činilo se da više želimo pobedu i prolaz u četvrtfinale. Ovo je bila jako bitna utakmica za nas, pogodili smo mnogo šuteva. One to nisu uradile, iako imaju bekove koji su šutirali na prvenstvu kao nikad do sad...