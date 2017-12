Milojević: Nema razloga da budemo rasterećeni

Beta pre 2 sata

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da njegovi fudbaleri nemaju razlog da budu rastećeni u predstojećoj utakmici protiv Partizana i da neće biti dobro ako se budu pravile kalkulacije."Nemojte da budete ubeđeni da smo rasterećeni, uopšte nismo, i ne vidim razlog za tako nešto. Igramo kao da počinje prvenstvo. Igrači znaju kakav stav imam prema svemu tome. Ovo će biti drugačija, nova utakmica. Ako budemo pravili kalkulacije, to neće biti dobro. Neći da razmišljamo o tome", rekao je Milojević novinarima u Beogradu.Zvezda će u sredu od 18.00 igrati, kao gost, sa Partizanom u poslednjoj utakmici ove godine u Super ligi Srbije.Crveno-beli vode na tabeli sa devet bodova više od "večitog" rivala, koji je na drugom mestu.Milojević je naveo da se njegova ekipa za predstojeću utakmicu sprema "kao i za svaku drugu"."Ovo su utakmice za koje se živi, više od igre u svakom slučaju. Postoji nešto više od igre, to je sigurno, tu je doza pritiska. Ulog je malo veći nego na ostalim", kazao je Milojević.Zvezda i Partizan će igrati na proleće u Ligi Evropa, a "večiti" derbi trebalo bi da bude kruna polusezone za obe ekipe."Jedan derbi, malo više nego obična utakmica u prvenstvu. Donosi tri boda, ništa više od toga. Tako gledam na tu utakmicu. Šta smo uradili ove polusezone, moći ćemo da pričamo od četvrtka kada se završi ovaj deo prvenstva", kazao je Milojević.On još ne zna koji će sastav izaći na teren protiv Partizana jer na to utiče "puno faktora" i da zbog taktičkih zamisli ne mora da znači da će igrati najbolji."Ima puno faktora, kroz analizu ćemo se opredeliti za tim. Meni su svi igrači najbolji, to je kao kada biste me pitali koje svoje dete najviše volim. Od njih 20 i kusur treba da izaberem 11. Često se dešavalo da igrači koji su van protokola zaslužuju da igraju. Najlakše bi mi bilo kada bih znao kojih 11 stavljam da igram. Prave mi slatke muke. Dilema uvek ima, pogotovo što se tiče sastava. Ovo je živa, nepredvidiva igra", rekao je trener Zvezde.Po njegovim rečima, dve ekipe se "dosta dobro poznaju" i ne zna "koliko neko nekog može da iznenadi.Takođe, naveo je da ga ne dotiču izjave pojedinih igrača i da je "ovo demokratska zemlja i svako ima pravo da kaže šta želi", poput Ognjena Ožegovića iz Partizana koji je izjavio da neće nikad više biti motivisaniji nego protiv svog bivšeg kluba.Milojević je rekao da ga trenutno zanima samo utakmica sa Partizanom, a da će o pripremama i pojačanjima za nastavak sezone razmišljati kada za to dođe vreme."Puno imena je u opticaju, uvek je tako. Jednostavno, u ovom trenutku ne razmišljam o tome. Okupićemo se posle utakmice, napraviti plan", rekao je Milojević.Posle "večitog" derbija, fudbaleri Crvene zvezde će verovatno biti slobodni do 9. januara, kada bi trebalo da počnu pripreme za drugi deo sezone.