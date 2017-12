Pobede Čukaričkog i Radničkog, remi Spartaka i Vojvodine

Beta pre 1 sat

Fudbaleri Čukaričkog su 2017. godinu završili trijumfalno, pošto su danas na Banovom brdu sa 3:0 pobedili Rad u 22. kolu Super lige Srbije.Golove za Čukarički postigli su Petar Bojić u šestom, Nemanja Milojević u 36. i Marko Docić i 72. minutu iz jedanaesterca."Brđani" na zimsku pauze odlaze na petom mestu sa 38 bodova, a Rad kao poslednjeplasirani sa 14.Čukarički je poveo već u šestom minutu iz prve prilike. Nemanja Milojević je centrirao s leve strane i u petercu pronašao Bojića koji je loptu prosledio u mrežu Rada.Ekipa Nenada Lalatovića je i posle vodećeg gola nastavila da pritiska rivala, a u 20. minutu domaći tim je imao priliku da povisi na 2:0, ali je Boris Kopitović nakon kornera Marka Docića pogodio raklje.Rad je svoju priliku čekao iz kontranapada, čak je nekoliko puta posle solidnih akcija bio u dobroj situaciji da dođe do izjednačenja, ali je odbrana Čukaričkog u presudnim situacijama odlično reagovala.Ekipa sa Banovog brda je u 34. minutu dva puta ozbiljno pripretila Darku Dejanoviću. Prvo je Samjuel Ovusu nakon odlične kombinacije izašao sam ispred Dejanovića, ali je golman Rada odbranio njegov šut, da bi se u nastavku akcije oprobao i Milojević sa oko 18 metara, međutim, Dejanović je još jednom bio bolji.Dva minuta kasnije odbrana Rada još jednom je kapitulirala. Ovog puta Bojić je asistirao Milojeviću koji je iz peterca savladao Dejanovića, nakon centaršuta s desne strane.Na početku drugog poluvremena, odnosno u 48. minutu, Čukarički je imao odličnu priliku da dođe i do trećeg gola. Nikola Drinčić snažno je šutirao iz slobodnog udarca sa oko 25 metara, Dejanović je uspeo samo da odbije loptu do Darka Puškarića, ali defanzivac domaće ekipe nije uspeo da savalda golmana Rada iz solidne situacije.Čukarički je u 72. minutu rešio pitanje pobednika i to iz ponovljenog jedanaesterca koji je realizovo Docić. Prethodno je Dejanoviće odbranio penal Nemanji Milojeviću, ali je sudija Majo Vujović pokazao da se najstroža kazna ponovi, pošto je golman Rada napustio gol-liniju.Fudbaleri Spartaka i Vojvodine odigrali su nerešeno 1:1 u Subotici.Spartak je poveo u 11. minutu pogotkom Stefana Hajdina, dok je bod Vojvodini doneo Nemanja Subotić u 45. minutu.Klub iz Subotice je na trećem mestu na tabeli sa 40 bodova, a Vojvodina zimsku pauzu dočekuje na osmom mestu sa sedam bodova manje.Fudbaleri Radničkog iz Niša upisali su i petu uzastopnu pobedu u domaćem šampionatu, pošto su danas Surdulici pobedii Radnik sa 2:0. Niška ekipa je četvrta na tabeli domaćeg šampionata sa 39 bodova, dok je Radnik na desetom mestu sa 25.Mladost je u poslednjem kolu prvog dela sezone bila bolja u gostima od Borca sa 2:1. Golove za pobednički tim postigli su Stefan Golubović i Vladimir Radivojević, dok je strelac jedinog gola za čačansku ekipu bio Saša Filipović.Napredak je golom Uroša Đerića pobedio Javor sa 1:0, dok je Bačka ranije danas slavila Zemuna istim rezultatom.U posleđa dva meča 22. kola sastaju se Mačva i Voždovac, odnosno Partizan i Crvena zvezda.Super liga Srbije nastaviće se 17. februara.