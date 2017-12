Evrokup: Budućnost propustila prvu meč loptu, Limož bolji od Albe u Partizanovoj grupi

Foto: ABA liga / Promo Rezultat iz Nemačke ne ide na ruku Partizanu (učinak 1-6), koji je smenio trenera i umesto Miroslava Mute Nikolića na klupu će u četvrtak sesti Nenad Čanak. On neće predvoditi ekipu protiv Bilbaoa (1-6), već će to učiniti Mutin pomoćnik Aleksandar Matović, u sredu od 20.45 Crno-beli imaju samo teoretske šanse da se plasiraju dalje iz C grupe, koje su umanjene ovim trijumfom Limoža (4-4) nad Albom (5-3), u čijem se...