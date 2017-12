Dug kk Partizan veći od sedam miliona evra

Beta pre 3 sata

Predsednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović rekao je danas da je dug crno-belih 7.186.150 evra, a da se najveći deo toga duguje prema poveriocima i bivšim igračima."Partizan duguje 7.186.150 evra. Najviše prema bankama i bivšim igračima. Najveći problem je sa Marfin bankom, koja ako bude nastavila ovako otreaće nas u bankrot. Ne možemo da funkcionišemo u blokadi. Imamo kamatu od 21 odsto. U prošlom periodu, kada ja nisam bio ovde, potpisivali su se jako štetni ugovori za klub. Na BAT-u jedan od igrača potražuje 200.000 evra, a osnovni dug mu je bio 18.000. Zbog dnevne kamate od 50 evra dug je narastao toliko. Ko god je to potpisao stvarno nije realan", rekao je Mijailović na stadionu Partizana.Mijailović je po svom dolasku u Partizan pre nešto manje od dva meseca kazao da će klub uskoro izaći s finansijskim izveštajem, što je danas i učinjeno."Marfin banci je ponuđeno da otkupimo 400.000 evra duga na ime kamate od 1.100.000. Možda Marfin banka više voli Zvezdu, ako su njima pristali da daju da za 1.000.000 evra otkupe dug od 5.000.000. Nisu imali razumevanja. Blokirali su nas pa pozvali na sastanak. Nisam otišao na taj sastanak", odgovorio je Mijailović na pitanje da li možda postoji mogućnost da se s Marfin bankom napravi dogovor po kom će se poput fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji je za dug od 5,5 miliona evra uplatio milion, izmiriti dugovanje.Na jednočasovnoj konferenciji za novinare on se detaljno dotakao finansijske situacije, za koju je rekao da je "neodrživa i zabrinjavajuća". Mijailović je više puta ponovio da su prethodnici u klubu potpisivali ugovore štetne za crno-bele."Mnoge stvari su u prošlosti rađene samo zbog rezultata, ali oni nisu najvažniji ako nisu potkovani realnom slikom. Mnogi su napravili dobre ugovore igračke i trenerske zbog Partizana, a ostavili su mu dugove. Pokazaće se ko voli Partizan iz srca, a ko do poslednjeg dinara", rekao je Mijailović.Predsednik Partizana rekao je da je budžet crno-belih za ovu sezonu milion i 50 hiljada evra, a da je najveća plata "jednog igrača" 12.000 dolara mesečno.Mijailović je rekao da među igračima kojima se duguje novac postoji volja da se deo dugovanja oprosti, kao i da je u planu je osnivanje pregovaračkog tima na čijem čelu će biti jedan od igrača kojima se duguje.Loša vest jeste da situacija nije nimalo laka i da je pred Partizanom mukotrpan period finansijskog oporavka i stabilizacije."Javilo se nekoliko igrača i pristali su da oproste neke dugove, u visini od više 200.000 dolara. Jedan kome se duguje 100.000 je prihvatio da bude šef pregovaračkog tima sa bivšim igračima. Situacija uopšte nije laka", rekao je on.