Riversa ne brinu loše Teove brojke: "Pravi neverovatnu razliku na terenu!"

Klipersi sa Teodosićem imaju neverovatnih 4-0, srpski as i dalje ne zna za poraz u NBA ligi. Dok Rivers, trener Klipersa, rekao je da iako brojke nisu dobre za Teodosića, on pravi veliku razliku na terenu. "Tek je odigrao 6 mečeva, procenti me ne dotiču previše. On je sjajan šuter i pogađa one šuteve koji nam trebaju. Možda njegova statistika izgleda užasno, ali je neverovatno kakvu razliku pravi na terenu", rekao je Rivers novinarima...