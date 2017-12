Potez kola: Kako je Luka Dončić polomio kolena Viktoru Kleveru (video)

Real Madird je u ‘El Klasiku’ sinoć demolirao Barselonu, a jedan od junaka pobede bio je mladi Luka Dončić. Tinejdžer iz Slovenije je Blaugrani ubacio 16 poena, imao je sedam asistencija i šest skokova. Pogodio je trojku sa skoro celog terena, što je bio hit večera, ali šta tek reći za ‘polomljena kolena i zglobove’ Viktora Klevera. Luka Doncic, potential No. 1 pick in next year’s draft, showing his NBA...