Alimpijević: Utakmica protiv Budućnosti važna ali ne i presudna

Trener košarkaša Crvene zvezde Dušan Alimpijević ocenio je danas da je predstojeća utakmica protiv Budućnosti u ABA ligi važna, ali da nije presudna, pošto ima još da se igra u regionalnom takmičenju.

"To je utakmica koja može da nam olakša nastavak prvenstva, ali ne znači ništa, jer ima još mnogo da se igra, tek slede međusobni dueli ekipa koje pretenduju na najviši plasman. Dobre partije i forma oba tima garantuju dobru utakmicu", rekao je Alimpijević za klupski sajt.



Košarkaši Zvezde doputovali su danas u Podgoricu, gde će u ponedeljak od 17 časova igrati protiv Budućnosti, utakmicu 15. kola ABA lige.



"Budućnost je odličan tim, Nemanja Gordić je nosilac, za sada ima odličnu sezonu i iznosi većinu stvari u ekipi. Najveći akcenat biće stavljen na njega", naveo je Alimpijević.



Trener Zvezde dodao je da ekipa zna kakva je atomosfera očekuje u Podgorici, da se na to navikla i da je kroz utakmice u Evroligi pokazala da može dobro da se nosi s pritiskom sa tribina.



U sutrašnjem duelu on neće moći da računa na povređenog Ognjena Dobrića.



Posle 15 kola Zvezda i Budućnost imaju isti skor, po 12 pobeda i dva poraza.

Košarkaš Zvezde Milko Bjelica rekao je da će ekipa pokušati da se revanšira Budućnosti za poraz u Beogradu u prvom delu takmičenja.

"Očekuje nas duel protiv Budućnosti, koja je ove sezone mnogo pokazala na oba fronta, u ABA ligi i Evrokupu. Poraženi smo od njih u Beogradu i imamo veliki motiv da im se revanširamo. To je tim sastavljen od mnogo kvalitetnih pojedinaca, ali ih na prvom mestu krasi timska igra", naveo je on.

Crveno-beli će do utakmice trenirati dva puta u dvorani Morača kapaciteta 4.000 mesta.