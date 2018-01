Jokić doneo pobedu Denveru, uz drugi tripl-dabl u sezoni

Beta pre 11 sati

Srpski košarkaš Nikola Jokić doneo je rano jutros pobedu Denveru protiv Dalasa sa 91:89, a upisao je i svoj drugi tripl-dabl u sezoni.Jokić je odlučujuće poene za pobedu svoje ekipe postigao minut i 12 sekundi pre kraja, a utakmicu je završio sa 11 poena, 16 skokova i 11 asistencija za 40 minuta provedenih na parketu.Geri Heris je bio najefikasniji u pobedničkoj ekipi sa 24 poena, dok je na drugoj strani najbolji bio Harison Barns sa 22 postignuta poena.Denveru je ovo bila treća uzastopna pobeda, a ukupno 26. od početka sezone, dok je Dalas upisao 34. poraz.Dobru partiju pružio je i Boban Marjanović u porazu Detroita protiv Oklahome sa 121:108.Srpski centar je na terenu proveo 14 minuta i za to vreme postigao isto toliko poena i upisao osam skokova, dve asistencije i jednu ukradenu loptu.Oklahomu je do pobede vodio Rasel Vestbruk sa novim tripl-dablom - 31 poen, 11 skokova i 13 asistencija, dok je Pol Džordž dodao 26 poena.Meč je obeležio i Karmelo Entoni, koji je sa 21 poenom pramašio brojku od 25.000 postignutih u NBA ligi.Senku na pobedu Oklahome bacila je povreda Andrea Robertsona u trećoj četvrtini. On je na nosilima iznet sa terena nakon što se okliznuo u reketu pokušavajaći da skoči.Oklahoma je upisala sedmi uzastopni trijumf, a Detroit sedmi uzastopni poraz.Košarkaši Minesote pobedili su Bruklin sa 111:97.Endrju Vigins i Džimi Batler su bili najefikasniji u pobedničkom timu sa po 21 poenom, a najbolje ih je pratio Karl Entoni Tauns sa 16. Srpski košarkaš Nemanja Bjelica igrao je 14 minuta i za to vreme je upisao četiri poena i jednu ukradenu loptu.Na drugoj strani najbolji je bio Džalil Okafor sa 21 poenom.Košarkaši Golden stejta su u derbiju večeri pobedili Boston sa 109:105.Voriorse je do pobede vodio fenomenalni Stef Kari koji je postigao 49 poena, od čega 13 u poslednjih minut i 42 sekunde utakmice. Kevin Durent je dodao 20, a Drejmond Grin 15 poena i 11 skokova.U redovima Bostona, koji je poražen i peti put u poslednjih šest utakmica, istakao se Kajri Irving sa 37 poena.Košarkaši Indijane pobedili su Orlando sa 114:112, Vašington je bio bolji od Atlante sa 129:104, dok je Majami slavio protiv Šarlota sa 95:91.